கையை கட்டி, வாயை பொத்தி பலாத்காரம்! கூலிப்படையை ஏவி கணவரின் தோழியை சிதைத்த சந்தேக பெண்!

Hyderabad

oi-Nantha Kumar R

ஐதராபாத்: தெலங்கானாவில் கணவருடன் கள்ளத்தொடர்பு வைத்திருப்பதாக கூறி திட்டமிட்டு கூலிப்படையை ஏவி அவரது தோழியை பலாத்காரம் செய்து வீடியோ எடுத்து மிரட்டிய கொடூர சம்பவம் நடந்துள்ளது. இதுதொடர்பாக 6 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

தெலங்கானா மாநிலம் கொண்டாப்பூர் ஸ்ரீராம் நகரில் வசித்து வருபவர் ராம் (வயது 32, பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது). திருமணமான இவர் சிவில் சர்வீஸ் தேர்வுக்காக படித்து வருகிறார். இவருடன் 25 வயது பெண்ணும் சிவில் சர்வீஸ் தேர்வுக்காக பயிற்சி பெற்று வந்தார்.

இவர்கள் 2 பேருக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டது. 2 பேரும் நெருக்கமான நண்பர்கள் ஆனார்கள். 25 வயது பெண் அடிக்கடி ராமை அவரது வீட்டுக்கு சென்று வந்தார். இதனால் ராமின் மனைவிக்கும் அவர் பழக்கம் ஆனார்.

அடேய் இங்கயும் வந்துட்டீங்களா? மெட்டாவெர்ஸ் பலாத்காரம்! விர்ச்சுவல் உலகில் வேலையை காட்டிய காமுகர்கள்

English summary

A brutal incident has taken place in Telangana. A suspecting woman engaged five men rape her husband girl friend and filmed the entire act on in hyderabad. Now police have arrested 6 people in this connection.