லவ் பண்ணி ஏமாத்த பாக்குறியா? மன்மதனாய் மாறிய 2k கிட் சைக்கோ! கால்வாய்க்குள் காத்திருந்த அதிர்ச்சி!

Hyderabad

oi-Rajkumar R

ஹைதராபாத் : தெலுங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாத் அருகே திருமணத்திற்கு மறுத்ததால் தான் காதலித்த பெண்ணையே பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததோடு அவரை கொலை செய்து கால்வாயில் புதைத்த அதிர்ச்சி சம்பவம் தெலுங்கானா மாநிலத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

தெலுங்கானா மாநிலத்தில் கடந்த சில மாதங்களாக அடுத்தடுத்த பல அதிர்ச்சி சம்பவங்களால் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என பாஜக கடுமையாக குற்றம் சாட்டி வருகிறது.

மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பெண்களுக்கும் சிறுமிகளுக்கும் பாதுகாப்பற்ற சூழல் நிலவுவதாகவும் இந்த விவகாரத்தில் தெலுங்கானா அரசு தோல்வி அடைந்து விட்டதாக பகிர் புகார்கள் கூறப்பட்டு வருகின்றன.

English summary

A shocking incident in Telangana state, where a woman who refused to marry him, raped her and buried her in a canal after she refused to marry him, has caused a lot of shock and excitement in Telangana state.