அண்ணன் மாதிரி! நம்பிக்கையாக பழகிய சிறுமி.. கூட்டாக சீரழித்த கும்பல்.. வீடியோவை ரிலீஸ் செய்த கொடுமை

ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் 17 வயது சிறுமியை கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்து அதனை வீடியோ எடுத்து மிரட்டி மீண்டும் மீண்டும் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த சம்பவம் குறித்து சிறுமியின் தந்தை காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகின்றன. இதனை தடுக்க கடுமையான தண்டனைகள் மட்டும் போதாது, உளவியல் ரீதியான மாற்றமும் வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் தொடர்ந்து கூறி வருகின்றனர்.

In the state of Rajasthan, a 17-year-old girl was gang-raped and repeatedly gang-raped by threatening her on video. The girl's father has lodged a complaint at the police station about the incident. Crimes against women and children continue to rise in India. Doctors are constantly saying that severe punishments are not enough to prevent this, psychological change is also needed.