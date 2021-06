'டெய்லி 4 மணிநேரம் ஆன்லைன் கிளாஸ்.. என்னால முடியல'.. மோடியிடம் மழலைமொழியில் முறையிட்ட 6 வயசு பிஞ்சு

India

காஷ்மீர்: ஆன்லைன் வகுப்புகள் காலை 10 மணிக்கு தொடங்கி பிற்பகல் 2 மணி வரை தொடர்கிறது. மிகவும் அழுத்தமாக இருக்கிறது என்று 6 வயது குழந்தை பிரதமர் மோடியிடம் புகார் தெரிவித்துள்ளது.

இந்தியா முழுவதும் பல்வேறு மாநிலங்களில் கொரோனா தாக்கம் காரணமாக பள்ளி, கல்லூரிகள் நீண்ட நாட்களாக மூடப்பட்டுள்ளன.

கொரோனா வைரஸ் காரணமாக ஜம்மு-காஷ்மீரில் உள்ள அனைத்து பள்ளிகளும் கல்லூரிகளும் ஜூன் 15 வரை மூடப்பட்டுள்ளன.

Online classes start at 10 a.m. and continue until 2 p.m. A 6-year-old child has complained to Prime Minister Modi that it is too stressful