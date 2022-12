பாதியில் கட்டான காதல்.. விமானத்தில் வந்த காதலன்! 51 இடங்களில்.. அலறிய இளம்பெண்! ஷாக் ஆன போலீஸ்!

India

ராய்ப்பூர் : சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் பேச மறுத்த காதலியை விமானத்தில் வந்து 51 முறை ஸ்குரூ டிரைவரால் குத்திக் கொலை செய்த பலத்த அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய நிலையில், கொலை செய்த காதலனை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்

டெல்லியில் ஷ்ரத்தாவை, அஃப்தப் கழுத்தை நெரித்து கொலை செய்து உடலை 35 துண்டுகளாக வெட்டி பல்வேறு இடங்களில் வீசியுள்ளார். இறுதியில் நீண்ட நாட்களாக ஷ்ரத்தாவை தொடர்புகொள்ள முடியாததால் எழுந்த சந்தேகத்தால் அளிக்கப்பட்ட புகாரின் பேரில் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் அஃப்தப் வசமாக சிக்கிக் கொண்டார்.

இந்த கொலை வழக்கின் அதிர்ச்சி அடங்குவதற்குள் கர்நாடக மாநிலத்தில் மீண்டும் அதே போன்ற ஒரு கொலை சம்பவம் நடந்திருப்பது பலத்த அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.

English summary

Police are actively searching for the boyfriend who killed his girlfriend who refused to speak in Chhattisgarh after he stabbed her 51 times with a screw driver