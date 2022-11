உதவி கேட்டு வந்த பெண்ணை கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்த திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கவுன்சிலர்

India

oi-Halley Karthik

கொல்கத்தா: மேற்கு வங்கத்தில் உதவி கேட்டு வந்த பெண்ணை கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்த வழக்கில் ஆளும் திரினாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் கவுன்சிலர் ஒருவர் குற்றம்சாட்டப்பட்டிருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த சம்பவம் கடந்த ஜூலை மாதம் நடந்ததாகவும், அப்போது கவுன்சிலர் உட்பட கட்சியினர் சிலர் தன்னை மிரட்டியதாகவும் அதனால்தான் தற்போது புகார் அளித்துள்ளதாகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பெண் கூறியுள்ளார்.

இந்த சம்பவம் ஆளும் திரினாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் மீது கடுமையான விமர்சனங்களை உருவாக்கியுள்ளது.

English summary

A councilor of the ruling Trinamool Congress has been accused of gang-raping a woman who came to West Bengal for help. The victim said that the incident took place last July and some members of the party including the councilor threatened her and that is why she has filed a complaint now. The incident has drawn heavy criticism from the ruling Trinamool Congress party.