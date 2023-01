‛ஜெயிட்டோம் மாறா’.. காஷ்மீரில் முடிந்த பாரத் ஜோடோ யாத்திரை..ராகுல் போட்ட நெகிழ்ச்சி பதிவு! என்ன?

ராகுல் காந்தியின் பாரத் ஜோடோ யாத்திரை இன்று ஜம்மு காஷ்மீரில் ஸ்ரீநகரில் முடிவடைந்தது. ராகுல் காந்தி அங்கு தேசியக்கொடி ஏற்றிய நிலையில் அவர் நெகிழ்ச்சியாக முக்கிய விஷயத்தை தெரிவித்துள்ளார்.

ஜம்மு காஷ்மீர்: ராகுல் காந்தி 2022 செப்டம்பர் 7 ம் தேதி கன்னியாகுமரியில் பாரத் ஜோடோ யாத்திரையை துவங்கிய நிலையில் 145 நாட்களில் சுமார் 3,500 கிலோமீட்டரை கடந்து ஜம்மு காஷ்மீரின் ஸ்ரீநகரில் இன்று முடிவடைந்தது. இதையடுத்து ராகுல் காந்தி தேசியக்கொடி ஏற்றி பாரத் ஜோடோ யாத்திரையை நிறைவு செய்தார். இந்நிலையில் தான் ராகுல் காந்தி பாரத் ஜோடா யாத்திரை பற்றி நெகிழ்ச்சியாக ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார். இது தற்போது அதிக கவனம் பெற்றுள்ளது.

இந்தியாவில் பழம்பெரும் கட்சியாக நீண்ட வரலாற்றை கொண்டது காங்கிரஸ். கடந்த 2014 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் மத்தியில் காங்கிரஸ் கட்சி பாஜவிடம் ஆட்சியை பறிகொடுத்தது. இதையடுத்து காங்கிரஸ் கட்சி தொடர்ந்து சரிவை சந்தித்து வருகிறது.

இதனால் வரும் 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தல் என்பது காங்கிரஸ் கட்சிக்கு அக்னி பரீட்சையாகவே உள்ளது. இந்த தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி தனது செல்வாக்கை நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது. இதனால் கட்சியை பலப்படுத்தும் பணியில் காங்கிரஸ் மேலிடம் முடிவு செய்து அதற்கான பணிகளை தொடங்கி உள்ளது.

Rahul Gandhi started the 2022 Bharat Jodo Yatra from Kanyakumari on September 7, covering about 3,500 kilometers in 145 days and ending in Srinagar, Jammu and Kashmir today. After this, Rahul Gandhi hoisted the national flag and completed the Bharat Jodo Yatra. In this situation, Rahul Gandhi has posted on Twitter about Bharat Joda Yatra.