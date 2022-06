மோசடி வழக்கில் வருங்கால கணவரை சிறையில் அடைத்த பெண் எஸ்ஐ கைது! அசாம் பெண் சிங்கத்துக்கு என்னாச்சு?

India

oi-Nantha Kumar R

கவுஹாத்தி: அசாம் மாநிலத்தில் அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி பணமோசடி செய்த வழக்கில் நிச்சயிக்கப்பட்ட நபரை போலீஸ் எஸ்ஐ ஜூன்மோனி ரபா கடந்த மாதம் கைது செய்யப்பட்டார். இந்நிலையில் ஒப்பந்த பணிகள் பெற்று தருவதாக கூறி வருங்கால கணவரின் பணமோசடிக்கு உடந்தையாக இருந்ததாக ஜூன்மோனி ரபாவை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

அசாம் மாநிலத்தில் உள்ள நாகோன் மாவட்டம் காளியபோர் போலீஸ் நிலையத்தில் சப் இன்ஸ்பெக்டராக பணியாற்றி வருபவர் ஜூன்மோனி ரபா. இவருக்கும் ராணா போகாக் என்பவருக்கும் 2021 அக்டோபர் மாதம் திருமண நிச்சயத்தார்த்தம் நடந்தது.

வரும் நவம்பர் மாதம் திருமணம் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டது. ராணா போகாக் ஒஎன்ஜிசி நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வருவதாக கூறியிருந்தார். இந்நிலையில் அவரது நடத்தையில் சந்தேகம் எழுந்தது.

English summary

Assam police sub-inspector Junmoni Rabha, who had arrested her fiance on charges of fraud last month in Nagaon district, was arrested on Saturday.