அதிர்ஷ்டம்! காங்.,கில் எஸ்சி, எஸ்டி, ஓபிசி, சிறுபான்மையினருக்கு அதிக ஒதுக்கீடு! விரைவில் நல்ல சேதி!

India

oi-Nantha Kumar R

உதய்ப்பூர்: காங்கிரஸ் கட்சியில் எஸ்சி, எஸ்டி, ஓபிசி, சிறுபான்மையினருக்கான 20 சதவீத ஒதுக்கீட்டை 50 ஆக அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது. இதுபற்றிய இறுதி முடிவு விரைவில் அறிவிக்கப்படலாம் என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

இந்தியாவில் செல்வாக்கு பெற்ற கட்சியாக இருந்த காங்கிரஸ் தற்போது தேர்தல்களில் சரிவை சந்தித்து வருகிறது. கட்சியை புனரமைக்கவும், தேர்தல் அரசியலில் சாதிக்கவும் காங்கிரஸ் கட்சி மேலிடம் திட்டமிட்டுள்ளது.

உத்தரபிரதேசம் உள்பட 5 மாநில தேர்தல் தோல்விக்கு பிறகு காங்கிரஸ் கட்சி பல்வேறு ஆலோசனைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. தற்போது ராஜஸ்தான் மாநிலம் உதய்ப்பூரில் காங்கிரஸ் கட்சியின் சிந்தனையாளர் மாநாடு(சிந்தன் சிர்வீர்) இன்று 3வது நாளாக நடைபெற்றது.

English summary

Congress announced that it would change the party's constitutional provision of providing for 20 percent reservation for SCs, STs, OBCs and minorities, and raise it to 50 percent. Final announcement may come shortly.