தேசியக்கொடி ஏற்றாதவர்கள் மீது நாடு நம்பிக்கை வைக்காது- போட்டோ அனுப்பச்சொன்ன பாஜக தலைவர் புது விளக்கம்

oi-Vignesh Selvaraj

டேராடூன் : வீடுகளில் தேசியக்கொடி ஏற்றாதவர்களின் புகைப்படங்களை எடுத்து எனக்கு அனுப்புங்கள் என உத்தரகாண்ட் மாநில பாஜக தலைவர் மகேந்திர பட் தெரிவித்திருந்தது எதிர்க்கட்சிகளின் கண்டனத்தைச் சந்தித்தது.

இந்நிலையில், அதுகுறித்து விளக்கம் அளித்துள்ள மகேந்திர பட், நான் பாஜக தொண்டர்களின் வீடுகளில் தான் கட்டாயமாக தேசியக் கொடி ஏற்ற வேண்டும் என்று கூறினேன் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், வீடுகளில் தேசியக் கொடி ஏற்றாதவர்கள் மீது, இந்த நாடும், நாட்டு மக்களும் நம்பிக்கை வைக்க மாட்டார்கள் என்றும் மகேந்திர பட் தெரிவித்துள்ளார்.

நாடு முழுவதும் வீடுகள் தோறும் தேசியக்கொடி ஏற்றுமாறு பிரதமர் மோடி அழைப்பு விடுத்துள்ள நிலையில், தேசியக்கொடி ஏற்றாதவர்கள் மீது பாஜகவினர் வெறுப்பைக் கக்கும் வகையில் பேசி வருவதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன.

English summary

Uttarakhand BJP chief Mahendra Bhatt has said the country will not trust those who do not hoist the tricolour on their houses on 75th Independence Day.