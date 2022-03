இந்தியாவில் கொரோனா 4வது அலை மே மாதம் தாக்கும்.. கிறிஸ்தவ கல்லூரி ஆய்வில் பரபர தகவல்

India

oi-Jeyalakshmi C

லுதியானா: கொரோனா மூன்றாவது அலை படிப்படியாக கட்டுப்படுத்தப்பட்டு வரும் நிலையில் நான்காவது அலை மே மாதத்தில் பரவும் என்று பஞ்சாப் மாநிலம் லூதியானாவில் உள்ள கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனையின் ஆய்வு முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு இறுதியில் தொடங்கிய கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இரண்டு ஆண்டுகளைக் கடந்து மூன்றாவது ஆண்டாக அலை அலையாக வீசி வருகிறது.

உலகம் முழுவதும் 50 கோடி மக்கள் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். 50 லட்சம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். முதல் அலையில் தப்பிய இந்தியா, இரண்டாவது அலையில் கடுமையான பாதிப்பை சந்தித்தது. பல லட்சம் பேர் உயிரிழந்தனர்.

ஆஹா.. மீண்டும் வேகமெடுக்கும் கொரோனா.. மக்களே உஷார்.. மத்திய அரசு எச்சரிக்கை

English summary

A study by the Christian Medical College and Hospital in Ludhiana, Punjab, found that the fourth wave was expected to spread in May as the third wave of corona was gradually being controlled.