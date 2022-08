ஷாக்.. அப்பா, அம்மாவுக்கு விஷம் கலந்த டீ கொடுத்த மகள்.. தாய் மரணம்.. பேப்பர் படித்ததால் தப்பிய தந்தை

India

oi-Jackson Singh

திருச்சூர்: அடமானத்தில் இருந்த நகைகளை மீட்க பணம் தேவைப்பட்டதால் தனது தாயை விஷம் வைத்து கொலை செய்த மகளை கேரள போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர்.

கேரள மாநிலம் திருச்சூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கீழூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சந்திரன் (65). இவரது மனைவி ருக்மணி (57). இவர்களுக்கு இந்திரலேகா (24) என்ற ஒரே மகள் உள்ளார். இந்துலேகாவுக்கு கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் நடைபெற்றது. இவரது கணவர் சவூதி அரேபியாவில் பணிபுரிந்து வருகிறார். சிறு வயதில் இருந்தே ஆடம்பர வாழ்ககை மீது நாட்டம் கொண்டவரான இந்துலேகா, திருமணத்துக்காக தனது பெற்றோர் போட்ட நகைகள் மற்றும் கணவர் வாங்கிக் கொடுத்த நகைகளை அவ்வப்போது அடமானம் வைத்து தோழிகளுடன் சினிமா, ஹோட்டல் என ஜாலியாக பொழுதை கழித்து வந்துள்ளார்.

English summary

Kerala police arrested a woman who allegedly killed her Mother with poison as she wants to get hold of her father's property.