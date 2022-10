ம.பியில் சிறுமி கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம்.. 3 குற்றவாளிகளின் வீடுகளை இடித்தது மாவட்ட நிர்வாகம்!

India

oi-Halley Karthik

போபால்: மத்தியப் பிரதேச மாநிலம் குணா மாவட்டத்தில் 15 வயது சிறுமி கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

இந்நிலையில் குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ள 3 பேரின் வீடுகளை மாவட்ட நிர்வாகம் புல்டோசர் கொண்டு இடித்து தள்ளியுள்ளது.

ஏற்கெனவே 6 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் தற்போது மேலும் 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

A 15-year-old girl was gang-raped in Guna district of Madhya Pradesh. In this case, the district administration has demolished the houses of the accused with a bulldozer. While 6 people have already been arrested, now 3 more people have been arrested.