வேன், டிரக் எல்லாம் ஓல்டு.. புல்டோசரில் சென்று பாஜக நிர்வாகிகள் பிரசாரம்.. பரபரக்கும் குஜராத் களம்

India

oi-Mani Singh S

அகமதாபாத்: குஜராத்தில் இருவாரங்களில் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், இன்று உத்தர பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் குஜராத்தின் மோர்பி நகரில் தீவிர பிரசாரம் மேற்கொண்டார். யோகி ஆதித்யாத் வருவதற்கு முன்பாக பாஜகவினர் புல்டோசரில் சென்று பாஜகவுக்கு ஆதரவாக அங்கு பிரசாரம் மேற்கொண்டனர்.

குஜராத் சட்டமன்ற தேர்தல் வரும் டிசம்பர் 1 மற்றும் 5 என இரு கட்டங்களாக நடைபெறுகிறது.

குஜராத்தில் கால் நூற்றாண்டிற்கும் மேலாக ஆட்சியில் இருக்கும் பாஜக ஆட்சியை தக்க வைக்க தீவிரம் காட்டி வருகிறது.

பொய் சொல்லும் பாஜக.. தாமரைக்கு ஓட்டு போடாதீங்க.. குஜராத் தேர்தலில் குதித்த விவசாய அமைப்பு-தலைவலி

English summary

With assembly elections to be held in Gujarat in two weeks, today Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath campaigned intensively in Morbi, Gujarat. Before Yogi Adityat's arrival, BJP people went there with bulldozers and campaigned there in support of BJP.