"கையிலே ஆகாசம்".. ஏழை மக்களையும்.. விமானத்தில் பறக்க வைத்தது பாஜக ஆட்சி தான்.. மோடி பெருமிதம்

பனாஜி: "பாஜக ஆட்சிக்கு முன்பு வரை பணக்காரர்கள் மட்டுமே விமானத்தில் செல்லும் சூழல் இருந்தது; ஆனால், எனது தலைமையிலான ஆட்சி அமைந்த பிறகு சாதாரண எளிய மக்கள் கூட விமானத்தில் செல்வது சாத்தியமாகியுள்ளது" என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார்.

மகாராஷ்ட்ராவில் நேற்று சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு ரூ.75,000 கோடி மதிப்பிலான நலத்திட்டங்களை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைத்தார்.

அதன் பின்னர், கோவாவுக்கு சென்ற மோடி, அங்கு ரூ.2,870 கோடியில் கட்டப்பட்ட நவீன விமான நிலையத்தை திறந்து வைத்தார். இந்நிகழ்ச்சியில் மோடி பேசியதாவது:

English summary

"Until the BJP rule, only the rich could use flight, but after my government, it has become possible for common people to avail flight travel," said Prime Minister Narendra Modi in Goa.