90 தொகுதியிலும் போட்டி: ஜம்மு காஷ்மீர் முதல்வர் ஆவார் குலாம் நபி ஆசாத்..அடித்து சொல்லும் ஆதரவாளர்கள்

India

oi-Mani Singh S

ஜம்மு: ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் விரைவில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறும் என கூறப்படும் நிலையில், அங்கு குலாம் நபி ஆசாத் தலைமையில் புதிய கட்சி அனைத்து தொகுதியிலும் போட்டியிடும் என்றும், இதில் வெற்றி பெற்று ஜம்மு காஷ்மீர் முதல்வராக குலாம் நபி ஆசாத் பதவியேற்பார் என்றும் முன்னாள் அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.

காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து அடுத்தடுத்து முக்கிய தலைவர்கள் வெளியேறி வருகின்றனர்.

குறிப்பாக மத்திய பிரதேசத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் நட்சத்திர முகமாக இருந்த ஜோதிர் ஆதித்ய சந்தியா தொடங்கி, கபில் சிபல், அமரிந்தர் சிங், அஸ்வினி குமார் என பல முக்கிய தலைவர்கள் காங்கிரஸில் இருந்து விலகினர்.

காங்கிரசில் ஏற்படும் மோதலுக்கு மோடி காரணமா? புட்டு புட்டு வைத்த குலாம் நபி ஆசாத்.. மேட்டரே வேறயாம்!

English summary

As the assembly elections are said to be held soon in the state of Jammu and Kashmir, the former minister said that the new party led by Ghulam Nabi Azad will contest in all the constituencies, and Ghulam Nabi Azad will be sworn in as the Chief Minister of Jammu and Kashmir after winning i