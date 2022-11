பாஜகவை நம்பாதீங்க.. திடீரென கடலுக்குள் குதித்த காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ.. பரபர குஜராத் தேர்தல்..என்னாச்சு?

India

oi-Nantha Kumar R

காந்திநகர்: குஜராத் சட்டசபை தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில் பாஜகவை நம்பாதீங்க எனக்கூறி காங்கிரஸ் எம்எல்ஏவும், தற்போதைய வேட்பாளருமான ஒருவர் ஆதரவாளர்களுடன் கடலில் குதித்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

குஜராத்தில் உள்ள 182 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு 2 கட்டங்களாக சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. முதற்கட்டமாக நாளை மறுநாள் 89 தொகுதிகளுக்கும், 2வது கட்டமாக 93 தொகுதிகளுக்கு 93 தொகுதிகளுக்கும் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

முதற்கட்ட தேர்தல் நடக்கும் 89 தொகுதிகளுக்கான பிரசாரம் இன்றுடன் முடிவுக்கு வர உள்ளது. குஜராத்தில் ஆளும் பாஜக, காங்கிரஸ், ஆம்ஆத்மி இடையே மும்முனை போட்டி உள்ளது. மூன்று கட்சியினரும் தேர்தல் பிரசாரத்தை தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

2024 லோக்சபா தேர்தல்: அதிமுகவுடன் கூட்டணி-15-ல் தொடங்கி அந்த 10 தொகுதிகளை கறாராக கேட்க பாஜக முடிவு!

English summary

A Congress MLA and a current candidate Ambarish Der jumped into the sea with his supporters claiming that the BJP government is cheating as the Gujarat Assembly elections are heating up.