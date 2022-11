‛அந்தர் பல்டி’.. குஜராத்தில் பாஜக சார்பில் இலவச திட்டங்கள் அறிவிப்பு.. வெளியான முக்கிய அறிவிப்புகள்

India

காந்தி நகர்: தேர்தலில் இலவச திட்டங்கள் அறிவிக்க பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் பாஜகவினர் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் தான் ‛அந்தர் பல்டி' அடித்து குஜராத்தில் பாஜக சார்பில் ஏராளமான இலவச திட்டங்களுடன் தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டங்கள் அனைத்தும் பெண்களை குறிவைத்து அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் மாநிலத்தில் பொது சிவில் சட்டம் அமல்படுத்தப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது.

குஜராத்தில் 2 கட்டங்களாக சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. மொத்தம் 182 தொகுதிகளில் முதற்கட்டமாக 89 தொகுதிளுக்கு டிசம்பர் 1ம் தேதியும், அடுத்த 93 தொகுதிகளுக்கு டிசம்பர் 5ம் தேதியும் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

குஜராத்தில் ஆளும் பாஜக, காங்கிரஸ், ஆம்ஆத்மி இடையே மும்முனை போட்டி நிலவி வருகிறது. இந்நிலையில் தான் மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்கும் முனைப்பில் பாஜக வியூகங்கள் வகுத்து செயல்பட்டு வருகிறது.

குஜராத் தேர்தல்.. ஆட்டம் காட்டும் மாஜி 'தலைகள்'.. பக்கா 'ப்ளான்' போட்ட பாஜக.. ஸ்கெட்ச் யாருக்கு?

English summary

Prime Minister Narendra Modi and BJP are strongly opposing the announcement of free programs in elections. In this case, the election manifesto has been published by the BJP in Gujarat with 'Andar Paldi' and free programs.