பாஜகவில் மனைவி! காங்கிரஸில் சகோதரி! குஜராத்தில் ஒரேதொகுதியில் களமிறங்கும் ரவீந்திர ஜடேஜா குடும்பம்

India

oi-Nantha Kumar R

காந்திநகர்: குஜராத் சட்டசபை தேர்தலில் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் ஆல்ரவுண்டர் ரவீந்திர ஜடேஜாவின் மனைவி போட்டியிடலாம் என கூறப்படுகிறது. இதனால் அவரை எதிர்த்து அந்த தொகுதியில் காங்கிரஸ் சார்பில் ரவீந்திர ஜடேஜாவின் சகோதரியை களமிறக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதனால் ரவீந்திர ஜடேஜா யார் பக்கம்? என்பது மில்லியன் டாலர் கேள்வியாக எழ உள்ளது.

குஜராத் மாநிலத்துக்கு சட்டசபை தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மொத்தம் 182 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ள குஜராத் மாநிலத்துக்கு 2 கட்டங்களாக தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முதற்கட்டமாக 89 தொகுதிகளுக்கு டிசம்பர் மாதம் ஒன்றாம் தேதி தேர்தல் நடக்கிறது. 2வது கட்டமாக 93 தொகுதிகளுக்கு டிசம்பர் மாதம் 5ம் தேதியும் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. ஓட்டு எண்ணிக்கை டிசம்பர் 8ம் தேதி நடைபெற உள்ளது.

பெரிய ட்விஸ்ட்! நம்பி அனுப்பிய சிவசேனா.. காலை வாரிய ரவீந்திர பாதக்! தாக்கரேவுக்கு செம ஷாக்.. பரபர

English summary

It is said that the wife of Indian cricket team all-rounder Ravindra Jadeja may contest the Gujarat assembly elections. As a result, Congress is planning to field Ravindra Jadeja's sister in that constituency against him. Which side of Ravindra Jadeja? That's going to be the million dollar question.