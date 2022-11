அடேங்கப்பா.. திராவிட மாடல்-டெல்லி மாடலை விஞ்சிய காங்கிரஸ்.. இமாச்சல் தேர்தல் வாக்குறுதிகளை பாருங்க!

India

சிம்லா: இமாச்சல பிரதேசத்தில் நவம்பர் 12ம் தேதி சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.1,500 உதவித்தொகை, வீட்டுக்கு 300 யூனிட் மின்சாரம் வழங்கப்படும் என காங்கிரஸ் கட்சி தேர்தல் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் திராவிட மாடல், ஆம்ஆத்மி அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலின் டெல்லி மாடலையும் விஞ்சும் வகையில் காங்கிரஸ் தேர்தல் வாக்குறுதிகளை வழங்கி உள்ளது.

இமாச்சல பிரதேசத்தில் பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. முதலமைச்சராக ஜெய்ராம் தாகூர் உள்ளார். சட்டசபைக்காலம் முடிய உள்ளதால் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி நவம்பர் மாதம் 12ம் தேதி சட்டசபை தேர்தல் ஒரே கட்டமாக நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்தலில் பதிவாகும் ஓட்டுக்கள் டிசம்பர் 8 ல் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளது.

ஒரே அழுகை.. மத்திய அமைச்சர் முதல் எம்எல்ஏக்கள் வரை.. இமாச்சல் தேர்தலில் கண்கலங்கும் பாஜகவினர்.. ஏன்?

