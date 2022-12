திடீர் ட்விஸ்ட்.. இமாச்சல பிரதேசத்தில் காங்கிரஸ் முன்னிலை.. பின்தங்கிய பாஜக.. கருத்துகணிப்பு மாறியது

India

சிம்லா: இமாச்சல பிரதேச மாநிலத்தில் காலை 9 மணி நிலவரப்படி காங்கிரஸ் கட்சி முன்னிலை வகித்து வருகிறது. மொத்தம் 68 தொகுதிகள் உள்ள நிலையில் காங்கிரஸ் 28 தொகுதிகளில் முன்னிலை பெற்றுள்ள நிலையில் பாஜக 23 இடங்களில் முன்னிலையில் உள்ளது. ஆம்ஆத்மி கட்சி வெறும் 5 இடங்களில் மட்டுமே முன்னிலை வகித்து வருகிறது.

இமாச்சல பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள 68 சட்டபை தொகுதிகளுக்கு ஒரே கட்டமாக கடந்த மாதம் 12ம் தேதி தேர்தல் நடந்தது. ஆட்சியை பிடிக்க 35 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற வேண்டி உள்ளது.

இந்த தேர்தலில் மாநிலத்தை ஆளும் பாஜக, காங்கிரஸ் மற்றும் ஆம்ஆத்மி இடையே கடும் போட்டி நிலவி வருகிறது. மொத்தம் 412 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர்.

இந்த தேர்தலக்கான ஓட்டுப்பதிவு கடந்த மாதம் 12ம் தேதி 7,881 வாக்குச்சாவடிகளில் விறுவிறுப்பாக நடந்தது. மொத்தம் 75.6 சதவீத ஓட்டுக்கள் பதிவாகின. இந்த இந்த ஓட்டுக்கள் இன்று 59 இடங்களில் உள்ள 68 ஓட்டுச்சாவடி மையங்களில் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன. காலை 8 மணிக்கு ஓட்டு எண்ணிக்கை துவங்கியது.

முதலில் தபால் ஓட்டுக்கள் எண்ணப்பட்டன. இதில் காங்கிரஸ் கட்சியை பின்னுக்கு தள்ளி பாஜக முன்னிலை வகித்து வருகிறது. தபால் ஓட்டுக்களை பொறுத்தமட்டில் பல தொகுதிகளில் பாஜக முன்னிலையில் உள்ளது. இமாச்சல பிரதேச மாநில முதலமைச்சர் ஜெய்ராம் தாகூர் செராஜ் தொகுதியில் முன்னிலையில் உள்ளார்.

இதன் தொடர்ச்சியாக தற்போது ஓட்டுப்பதிவு எந்திரங்களில் பதிவான ஓட்டுகள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றனர். அதன்படி காலை 9 மணி நிலவரப்படி இமாச்சல பிரதேசத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி முன்னிலை வகித்து வந்தது. காங்கிரஸ் கட்சி மொத்தம் 28 தொகுதிகளில் முன்னிலை பெற்றிருந்தது பாஜக 23 தொகுதிகளிலும், ஆம்ஆத்மி 5 இடங்களிலும் முன்னிலை பெற்றன. இமாச்சலில் காங்கிரஸ், பாஜக இடையே கடும் போட்டி நிலவி வருகிறது.

ஓட்டு எண்ணிக்கை துவங்கி ஒரு மணிநேரம் தான் ஆகிறது. இன்னும் நேரம் உள்ளதால் காங்கிரஸ், பாஜக மாறி மாறி முன்னிலை வகிக்க வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும் தற்போதைய நிலவரப்படி கருத்து கணிப்புக்கு அப்பாற்பட்டு பாஜகவை பின்னுக்கு தள்ளி காங்கிரஸ் கட்சி முன்னிலையில் உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

