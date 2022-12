ரொம்பவே மோசம்..இமாச்சல் தோல்வியிலும் தப்பிய பாஜக ஜேபி நட்டா! வசமாய் சிக்கிய மத்திய அமைச்சர்! அடடா

India

oi-Nantha Kumar R

சிம்லா: இமாச்சல பிரதேச மாநில தேர்தலில் பாஜக தோல்வியடைந்த நிலையில் அக்கட்சியின் தேசிய தலைவர் ஜேபி நட்டா தப்பிய நிலையில், முன்னாள் பிசிசிஐ தலைவரும், தற்போதைய மத்திய அமைச்சருமான அனுராக் தாகூர் சிக்கலில் மாட்டிக்கொண்டுள்ள விஷயம் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

கடந்த 2019 முதல் இந்தியாவில் நடந்த பல்வேறு மாநில தேர்தல்களில் பாஜக தான் ஆட்சியில் இருந்த மாநிலங்களை மீண்டும் கைப்பற்றி வருகிறது. இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் பாஜக ஆட்சியில் இருந்த உத்தர பிரதேசம், கோவா, உத்தரகாண்ட், மணிப்பூர் மாநிலங்களுக்கு தேர்தல் நடந்தது. இதில் பாஜக வெற்றி பெற்று மீண்டும் ஆட்சியை கைப்பற்றியது.

இந்த மாநிலங்களுடன் பஞ்சாப்புக்கும் தேர்தல் நடந்தது. இதில் ஆம்ஆத்மி கட்சி வெற்றி பெற்று காங்கிரஸிடம் இருந்து ஆட்சியை பறித்தது. பஞ்சாப்பில் பாஜக வழக்கம்போல் ஜொலிக்காமல் போனது.

கைக்கு கிடைத்த ஆட்சியை பறிகொடுக்கப்போகிறதா காங்கிரஸ்? இமாச்சல் பிரதேசத்தில் கோஷ்டி பூசல்..பாஜக குஷி

English summary

While the party's national president JP Natta has escaped the BJP's defeat in the Himachal Pradesh state elections, former BCCI president and current union minister Anurag Tagore is in trouble.