கட்டாயப்படுத்தி மாட்டிறைச்சி சாப்பிட வைத்த காதல் மனைவி! மனமுடைந்து தற்கொலை செய்த கணவர்! பரபர சம்பவம்

காந்தி நகர்: இளைஞர் ஒருவர் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவத்தில், இரு மாதங்களுக்குப் பின்னர் இப்போது திடீர் திருப்பம் அரங்கேறி உள்ளது.

குஜராத் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ரோஹித் பிரதாப் சிங் என்பவர் கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு திடீரென தற்கொலை செய்து கொண்டார். முதலில் இதைத் தற்கொலை என்றே போலீசார் நினைத்தனர்.

இருந்த போதிலும், ரோஹித் பிரதாப் சிங் தற்கொலை செய்து கொண்டதால் குஜராத் போலீசார் இந்தச் சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையைத் தொடங்கினர்.

English summary

Surat police registered a case of abetment of suicide against the wife and brother-in-law of the youth: (மாட்டுக்கறி சாப்பிடச் சொல்லி வற்புறுத்தியதால் தற்கொலை) Hindu man forced to eat beef by hiswife and brother-in-law.