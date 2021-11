ஹிமாச்சல பிரதேசத்தில் காங்கிரஸ் க்ளீன் ஸ்வீப்! டெபாசிட்டை இழந்து தோற்ற பாஜக! பின்னணியில் 5 காரணங்கள்

India

oi-Veerakumar

சிம்லா: ஹிமாச்சல பிரதேசத்தில், இடைத்தேர்தல் நடந்த மூன்று சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும், மண்டி லோக்சபா தொகுதியிலும் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்று அசத்தியுள்ளது. பாஜக அனைத்து இடங்களிலும் தோல்வியை தழுவியுள்ளது. ஆளும் கட்சியாக இருந்தபோதிலும், ஒரு சட்டசபை இடைத் தேர்தலில் பாஜக டெபாசிட்டை இழந்து படுதோல்வியடைந்துள்ளது.

இமாச்சல பிரதேசத்தில் அடுத்த ஆண்டு நவம்பரில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், முதல்வர் ஜெய் ராம் தாக்கூர் தலைமையிலான பாஜக அரசின் செயல்திறனுக்கான மதிப்பீடாக இந்த இடைத்தேர்தல்கள் பெரிதும் கருதப்பட்டன.

மாநில மற்றும் மோடி அரசுக்கு எதிரான அதிருப்தி அலைதான் இந்த மாபெரும் வெற்றியை காங்கிரசுக்கு பரிசளித்துள்ளது.

கோவிட் தொற்றுநோய்க்கு மத்தியில் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை உயர்வு பாஜக மீது மக்களின் கோபத்தை திருப்பியுள்ளது. மலை மாநிலமான ஹிமாச்சல், பெரும்பாலும் சுற்றுலாத் துறை வருவாயை நம்பியுள்ளது. ஆனால் கொரோனா ஊரடங்குகளால் அங்கு சுற்றுலா பயணிகள் செல்லவில்லை.

நவ1:ஆந்திரா, கேரளா, கர்நாடகா, ம.பி, சத்தீஸ்கர், ஹரியானா மாநிலங்கள் உருவான நாள்-பிரதமர் மோடி வாழ்த்து

English summary

What are the reasons for Congress won all the three Assembly seats and parliamentary seat of Mandi which went to bypolls on October 30.