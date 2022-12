குஜராத்தில் 27 வருஷ பாஜக ஆட்சி.. ஆனா என்ன பிரயோஜனம்? மாநிலத்தில் உச்சமெடுத்த வேலையின்மை பிரச்சனை!

India

oi-Halley Karthik

காந்திநகர்: குஜராத்தில் 3.64 லட்சம் படித்த இளைஞர்கள் வேலை வாய்ப்பு அலுவலகங்களில் வேலை கேட்டு பதிவு செய்துள்ளனர். முதல் கட்ட தேர்தல் இன்று நடைபெறும் நிலையில் வேலையின்மை பிரச்னை பாஜகவின் வாக்கு வங்கியை கணிசமான அளவு பாதிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

விலைவாசி உயர்வு, ரூபாய் மதிப்பு வீழ்ச்சி, பெட்ரோல் டீசல் விலையுயர்வு, கேஸ் சிலிண்டர் விலை உயர்வு என பல்வேறு பிரச்னைகள் காங்கிரசுக்கு சாதகமாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

குஜராத்தில் வதோதராவில் உள்ள இளைஞர்கள் வேலையில்லா திண்டாட்டத்தால் அதிக அளவு பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த பகுதியில் மட்டும் 26,921 பேர் வேலைக்காக காத்திருப்பதாக புள்ளி விவரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.

நான் ராவணனா? கார்கேவுக்கு பதிலடி கொடுத்த பிரதமர் மோடி.. ஒரேபோடு.. அனல் பறந்த குஜராத் பிரசாரம்

English summary

In Gujarat, 3.64 lakh educated youth have applied for jobs in employment offices. With the first phase of the election being held today, the unemployment issue is expected to significantly affect the BJP's vote bank. It is expected that various issues like price hike, rupee depreciation, petrol diesel price hike, gas cylinder price hike will favor the Congress. In Gujarat, the youth of Vadodara are the most affected by unemployment. Statistics show that 26,921 people are waiting for jobs in this area alone.