குஜராத் தேர்தல்: பாஜகவில் மனைவி போட்டி.. பிரதமர் மோடி-அமித்ஷாவை புகழ்ந்த ஜடேஜா.. என்ன சொன்னார்?

காந்திநகர்: குஜராத் சட்டசபை தேர்தலில் ஜாம்நகர் வடக்கு தொகுதியில் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் ஆல்ரவுண்டர் ரவீந்திர ஜடேஜாவின் மனைவி ரிவாபா பாஜக வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்நிலையில் தான் ஜெய்ஹிந்த் எனக்கூறி மனைவிக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த ரவீந்திர ஜடேஜா, பிரதமர் மோடி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா ஆகியோரை புகழ்ந்து பேசியுள்ளார்.

குஜராத் மாநில சட்டசபை தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு பாஜக ஆட்சி நடக்கும் நிலையில் பிரதான எதிர்க்கட்சியாக காங்கிரஸ் உள்ளது.

தற்போதைய சூழலில் குஜராத் சட்டசபை தேர்தலில் பாஜக, காங்கிரஸ், ஆம்ஆத்மி கட்சிகள் போட்டியிடுகின்றன.மொத்தம் 2 கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

Indian cricket team all-rounder Ravindra Jadeja's wife Rivaba has been announced as the BJP candidate for the Jamnagar North constituency in the Gujarat Assembly elections. In this case, Ravindra Jadeja, who congratulated his wife saying 'Jaihind', praised Prime Minister Modi and Union Home Minister Amit Shah.