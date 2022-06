பழிக்குப் பழி.. போலீஸ் எஸ்.ஐ-யை பழிவாங்க காவல் நிலையத்தையே இருட்டில் தவிக்க விட்ட லைன் மேன்!

India

oi-Vignesh Selvaraj

பரேலி : உத்தர பிரதேச மாநிலம் பரேலி அருகே உள்ள ஹர்தாஸ்பூர் காவல் நிலைய அதிகாரி தனக்கு அபராதம் விதித்ததையடுத்து மின் வாரிய ஊழியர் ஒருவர் காவல் நிலையத்தின் மின்சார இணைப்பைத் துண்டித்துள்ளார்.

ஹர்தாஸ்பூர் காவல் நிலையத்திற்கு நேற்று இரவு மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டதாக அந்த காவல் நிலைய போலீசார் உயர் காவல்துறை அதிகாரிகளுக்குத் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதையடுத்து, விசாரித்ததில், பழிக்குப் பழியாக மின் வாரிய ஊழியர் ஒருவர் மின் இணைப்பை துண்டித்ததாக தெரியவந்தது. ஆனால், சட்ட விரோத மின் இணைப்பு இருந்ததாலேயே துண்டித்ததாக அந்த ஊழியர் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

A lineman snapped Hardaspur police station power supply. Previously, Police SI Modi Singh had previously pulled his bike over and asked him to produce the registration papers and issued him a challan of Rs.500.