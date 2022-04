"அதுக்கு" லிவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப்தான் காரணம்.. நாட்டுக்கே சாபம்.. ம.பி உயர்நீதிமன்றம் பரபரப்பு கருத்து!

India

இந்தூர்: திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் சேர்ந்து வாழும் Live In Relationship என்பது ஒரு சாபம். இது பாலியல் குற்றங்கள் அதிகரிக்க வழிவகுக்கிறது என மத்திய பிரதேச உயர்நீதிமன்றம் வருத்தம் தெரிவித்தது.

மத்திய பிரதேசத்தை சேர்ந்தவர் 25 வயது வாலிபர். இவர் இளம்பெண் ஒருவருடன் திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் ‛Live In Relationship' முறையில் வாழ்ந்தார்.

மேலும் அந்த பெண்ணுக்கு கருக்கலைப்பு செய்துள்ளார். இருவருக்கும் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து அந்த பெண்ணுக்கு இன்னொரு நபருடன் திருமண நிச்சயத்தார்த்தம் நடந்தது.

The Madhya Pradesh High Court while hearing a case related to sexual harassment, has made a strong comment on the live-in relationship. The court termed “live-in” relationships as a curse in view of the rise in sexual offenses and social malpractices.