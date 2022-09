"பர்ஸ்ட் நைட்" அறைக்கு போனதும்.. அலறிய மணப்பெண்.. மாப்பிள்ளைக்கு நேர்ந்த சம்பவம்! முதல் நாளே சோகம்

India

oi-Halley Karthik

அமராவதி: ஆந்திரப் பிரதேச மாநிலத்தில் திருமணமான நாளில் முதலிரவில் மாப்பிள்ளை மாரடைப்பால் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருமணம் நடந்து முடிந்த நிலையில், திருமண வீட்டின் கொண்டாட்டங்கள் ஓய்வதற்கு முன்னரே புது மாப்பிள்ளை மாரடைப்பால் உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

காவல்துறையினர் மாப்பிள்ளையின் உடலைக் கைப்பற்றி தீவிர விசாரணையை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

English summary

In the state of Andhra Pradesh, the groom died of a heart attack on the first night of his wedding day. After the marriage was over, the new groom died of a heart attack before the celebrations of the marriage house came to an end. The police have seized the body of the groom and are carrying out intensive investigations.