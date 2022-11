'காதலியின் பெயரில் டீக்கடை' ஜோடிக்கு ரூ.10, சிங்கிளாக வந்தால் 5..வேதனையை வித்தியாசமாக காட்டிய இளைஞர்

India

ராஜ்கர்: உயிருக்கு உயிராய் காதலித்த காதலி திருமணம் செய்து கொள்ள மறுத்து காதலை முறித்துகொண்டு சென்றதால் காதலியின் முதல் எழுத்தில் டீக்கடைக்கு பெயர் வைத்த மத்திய பிரதேச இளைஞர், ஜோடியாக வந்தால் ரூ.10 எனவும் காதல் தோல்வி அடைந்தவர்களுக்கு தனி ஆஃபர் கொடுத்து தனது வேதனையை வித்தியாசமாக வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

உயிருக்கு உயிராய் காதலித்த பெண் தன்னை ஏமாற்றிவிட்டு சென்றால் தாடி வைத்துக்கொண்டு சோகப்பாடல்களை பாடுவது.. எல்லாம் 80, 90 கிட்ஸ்களோடு முடிந்து விட்டது போல..

இப்போது உள்ள 2 கே கிட்ஸ்களில் பெரும்பாலானோர் காதலில் தோற்றால் அதிகபட்சமாக வாட்ஸ் அப்பில் சோகமாக இரண்டு ஸ்டேடஸ் வைத்து விட்டு சர்வ சாதாரணமாக அடுத்து வேற வேலையை பார்க்க ஆரம்பித்து விடுகின்றனர்.

A young man from Madhya Pradesh who named his tea shop after his girlfriend's first letter, has expressed his pain in a different way by offering a separate offer of Rs 10 to those who have failed in love.