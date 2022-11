ஆதரவற்ற இந்து பெண்.. ஓடிவந்து உதவிய முஸ்லிம்கள்! பெஹ்லுகான் கும்பல் படுகொலை நடந்த ஊரில் ஒற்றுமை பூ

India

ஜெய்பூர்: ராஜஸ்தானில் தாய், தந்தை இன்றி வளர்ந்த ஆதரவற்ற ஏழை இந்து பெண்ணின் திருமணத்தை இஸ்லாமியர்கள் ஒன்று கூடி நடத்தி வைத்தது நாட்டின் மத நல்லிணக்கத்திற்கு உதாரணமாக திகழ்ந்துள்ளது.

"எவ்வளவு பிரச்னைகளுக்கு மத்தியிலும் ஒரு பூ பூக்கத்தானே செய்கிறது?!" என கவிஞர் பிரபஞ்சன் எழுதியது பல விசயங்களோடு பொருந்திப்போகும் வாழ்க்கை தத்துவமாக விளங்குகிறது.

அதுதான் தற்போது ராஜஸ்தானிலும் நடந்துள்ளது. நாட்டில் சாதி, மத மோதல்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில், முஸ்லிம்கள் ஒன்று சேர்ந்து இந்து பெண்ணுக்கு திருமணம் செய்து வைத்தது பிரபஞ்சனின் கவிதையை மெய்பிக்கும் வகையில் உள்ளது.

English summary

Muslims in Rajasthan Alwar district conduct the marriage of a poor Hindu girl who grew up without a mother and father is the example of Religious harmony