குஜராத் பால விபத்தில் 50 பேரை காப்பாற்றிய முஸ்லீம் இளைஞர்.. வெளியான உருக்கமான தகவல்

India

oi-Halley Karthik

காந்திநகர்: குஜராத் மாநிலத்தில் மோர்பி கேபிள் பாலம் ஒன்று அறுந்து விழுந்ததில் 141 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

இந்நிலையில், இந்த விபத்தில் சிக்கியவர்களை மீட்க இரண்டு இஸ்லாமியர்கள் பெரும் உதவி செய்துள்ளனர். இதில் ஒருவர் நீச்சல் வீரராவார்.

இவர்கள் இருவரையும் குஜராத் மாநில பத்திரிகைகள் பாராட்டியுள்ளன. தற்போது சமூக வலைத்தளங்களிலும் இவர்கள் குறித்த செய்தி தீயாய் பரவி வருகிறது.

English summary

141 people lost their lives when a Morbi cable bridge collapsed in Gujarat state. The incident caused a shock across the country. In this case, two Muslims have helped a lot in rescuing the victims of this accident. One of them is a swimmer. Both of them have been praised by Gujarat state press. Now the news about them is spreading on social media.