வாட்டிய வறுமை.. வீடுகளில் பாத்திரம் கழுவி வளர்த்த ஹீராபென்.. தாய் பற்றி பிரதமர் மோடியின் உருக்கம்

India

oi-Nantha Kumar R

காந்தி நகர்: பிரதமர் மோடியின் தாயார் ஹீரா பென் மோடி இன்று அதிகாலை இறந்தார். அவரது உடல் தகனம் செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் தான் பிரதமர் மோடிக்கும், அவரது தாய்க்கும் இடையேயான பந்தம் பற்றிய பல்வேறு விஷயங்கள் வெளியாகி வருகிறது. சிறுவயதிலேயே தாயை இழந்த ஹீரா பென் மோடி திருமணத்துக்கு பிறகு வாட்டிய வறுமையால் வீடுகளில் பாத்திரங்கள் கழுவி தங்களை வளர்த்தெடுத்ததாக பிரதமர் மோடி தனது சிறுவயது நினைவுகளை பகிர்ந்துள்ளார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தாய் ஹீரா பென் குஜராத் மாநிலம் காந்திநகர் அருகே ரேசன் கிராமத்தில் வசித்து வந்தார். பிரதமர் மோடியின் தம்பியான பங்கஜ் மோடியுடன், ஹீரா பென் வசித்து வந்தார்.

சமீபத்தில் ஹீரா பென் 100வது பிறந்தநாளை கொண்டாடினார். குஜராத் தேர்தலின்போது பிரதமர் மோடி தாய் ஹீரா பென்னை சந்தித்து ஆசி பெற்றார்.

அச்சுறுத்தும் கொரோனா கேஸ்கள்.. சீனா உடனே விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்.. உலக சுகாதார நிறுவனம் அதிரடி

English summary

Prime Minister Modi's mother Heera Ben Modi passed away early today. His body was cremated. It is in this context that various things about the bond between Prime Minister Modi and his mother are coming to light. Prime Minister Modi shared his childhood memories that Heera Ben Modi, who lost her mother at an early age, grew up washing utensils at home due to poverty after her marriage.