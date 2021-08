நவீன் பட்நாயக் - இந்திய ஹாக்கியின் மறுமலர்ச்சிக்கு பின்னால் உள்ள மனிதர்!

India

புவனேஸ்வர் : இந்திய ஹாக்கி அணியின் வெற்றிக்கு பின்னால் ஒரு மாநிலமே பின்னால் உள்ளது என்றால் அது ஒடிசா தான்.ஒடிசாவின் பங்களிப்பு மற்றும் அம்மாநில முதல்வர் நவீன் பட்நாயக்கின் ஊக்கம் உண்மையில் சிறப்பானது.

இந்திய ஹாக்கி அணிக்கு மீண்டும் ஒரு நல்ல செய்தி-ஆண்கள் அணி 41 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒலிம்பிக்கின் அரையிறுதிக்கு வந்தது. அதேபோல் ​​பெண்கள் ஹாக்கி அணி திங்களன்று ஆஸ்திரேலியாவை தோற்கடித்து அரையிறுதிக்கு முன்னேறி வரலாற்றை உருவாக்கியது.

டோக்கியோவில் இந்திய ஹாக்கியின் இரட்டை அணிகளின் சிறப்பான செயல்பாடு பலரை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. உலக சாம்பியனாக திகழ்ந்த இந்திய ஹாக்கி அணி, 30 ஆண்டுகளுக்கு பின் மீண்டும் மிக சிறப்பாக செயல்பட்டு அசத்தி உள்ளது.

The revival of Hockey in India can be rightfully credited to the Government of Odisha-led by Chief Minister Naveen Patnaik. The CM, himself a Hockey Goal keeper during his school days and an avid sports lover, decided that Odisha would sponsor Indian Hockey.