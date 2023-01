இது அறிவியல்பூர்வமானது.. கதிர்வீச்சையே பசுமாட்டு சாணம் தடுக்கும்..குஜராத் நீதிமன்றம் நீதிபதி கருத்து

India

oi-Jackson Singh

காந்திநகர்: பசுஞ்சாணத்தால் கட்டப்பட்ட வீடுகளை அணுக்கதிர் வீச்சு கூட பாதிக்காது என்று குஜராத் நீதிமன்ற நீதிபதி கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

ஏற்கனவே அவர், பசுக்கள் கொல்லப்படுவதை தடுத்தால் பூமியில் உள்ள அனைத்து பிரச்சினைகளும் சரியாகிவிடும் என்றும், பசுவின் ரத்தம் பூமியில் சிந்தக் கூடாது என்றும் தெரிவித்திருந்தார்.

நீதிபதியின் இந்தக் கருத்து பெரும் சர்ச்சைக்கும், விமர்சனத்திற்கும் வித்திட்ட நிலையில், அவரது தீர்ப்பின் முழு விவரங்கள் வெளியாகியுள்ளன.

English summary

A Gujarat court judge has said that even nuclear radiation will not affect houses made of cow dung. This opinion attracted so many criticism.