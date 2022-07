பள்ளியில் அதிர்ச்சி.. சகோதரனை அடித்துவிட்டு, சிறுமியை பலாத்காரம் செய்ய முயன்ற கும்பல்.. ஒடிசா ஷாக்

India

oi-Nantha Kumar R

புவனேஸ்வர்: ஒடிசாவில் மழைக்கு பள்ளியில் ஒதுங்கிய சகோதரனை அடித்து துரத்திவிட்டு 5 பேர் பலாத்காரம் செய்ய முயன்றதால் மைனர் பெண் கட்டிடத்தில் இருந்து கீழே குதித்து படுகாயமடைந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது. இதுதொடர்பாக 5 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

ஒடிசா மாநிலம் கியான்ஜார் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் 18 வயது நிரம்பாத மைனர் பெண். இவர் தனது சகோதரருடன், சகோதரி வீட்டுக்கு புறப்பட்டார்.

ஜாஜ்பூர் மாவட்டம் காலிங்கா நகரில் இரவில் பஸ்சில் இருந்து இறங்கினார். அப்போது அங்கு கனமழை பெய்தது. இதனால் அவர்கள் மழையில் நனைந்தனர்.

English summary

A minor girl suffered critical injuries after jumping off the roof of a school building in Odisha’s Jajpur district in a bid to escape rape attempt by five men, police said.