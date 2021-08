அஸ்ரப் கானி இருக்கும் வரை.. தாலிபான்கள் ஓய மாட்டார்கள்.. ஆப்கன் விஷயத்தில் மூக்கை நுழைக்கும் இம்ரான்

India

oi-Vigneshkumar

இஸ்லாமாபாத்: அஸ்ரப் கானி ஆப்கானிஸ்தானில் அதிபராக இருக்கும் வரை தாலிபான்கள் அமைதி பேச்சுவார்த்தைக்கு ஒத்துவர மாட்டார்கள் என்று பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான் தெரிவித்துள்ளார்.

ஆப்கானிஸ்தானில் இப்போது மிக மோசமான உள்நாட்டுப் போர் நடைபெற்று வருகிறது. அமெரிக்கப் படைகள் இருக்கும் வரை அமைதியாக இருந்த தாலிபான்கள், அமெரிக்கப் படைகளை வெளியேறியதுமே தங்கள் தாக்குதல்களைத் தொடங்கிவிட்டனர்.

கடந்த சில வாரங்களில் மட்டும் சுமார் 80% இடங்களைத் தாலிபான்கள் கைப்பற்றிவிட்டனர். அதேபோல இப்போது நகரங்களைக் குறிவைத்தும் தாக்குதல்களைத் தொடங்கியுள்ளனர்.

ஒரே நாள்.. இரண்டு சம்பவம்.. மகிழ்ச்சியில் ஸ்டாலின்.. மற்ற முடியாத நாளாகும் சுதந்திர தினம்

English summary

Pakistani Prime Minister Imran Khan said Taliban leaders have said they will not negotiate with the Afghan government as long as Ashraf Ghani remains president. Taliban now intensifies their attack against the Afghan army.