குஜராத் அலுவலகத்தில் சோதனையா?..அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் குற்றச்சாட்டுக்கு போலீஸ் பதில் ட்விட்.. என்னாச்சு

India

oi-Mani Singh S

அகமதாபாத்: டெல்லியை தொடர்ந்து தற்போது குஜராத்தில் உள்ள ஆம் ஆத்மி கட்சி அலுவலகத்திலும் போலீஸ் சோதனை நடத்தப்பட்டதாக அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் டுவிட்டரில் குற்றச்சாடு பதிவிட்ட நிலையில் அப்படி ஒரு சோதனை நடத்தவில்லை என்று போலீஸ் தரப்பில் பதில் ட்விட் போடப்பட்டுள்ளது.

குஜராத் மாநிலத்தில் இந்த ஆண்டு இறுதியில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

24 ஆண்டுகளாக அங்கு ஆட்சியில் உள்ள பாஜக இந்த முறையும் ஆட்சியை தக்க வைத்து விடுவதில் குறியாக உள்ளது.

பாஜக பிரதமர் வேட்பாளர் சோனியா காந்தி என்பது போல இருக்கிறது.. பாஜகவை அட்டாக் செய்த ஆம் ஆத்மி!

English summary

Arvind Kejriwal posted an allegation on Twitter that a police raid was conducted at the Aam Aadmi Party office in Gujarat after Delhi, and the police responded by saying that no such raid was conducted.