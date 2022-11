பிரசாரத்தை விட உயிர் தான் முக்கியம்.. சட்டென காரை நிறுத்திய பிரதமர் மோடி.. கடந்து சென்ற ஆம்புலன்ஸ்

India

oi-Nantha Kumar R

சிம்லா: இமாச்சல பிரதேச தேர்தல் பிரசாரத்துக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி சென்ற நிலையில் பிரசாரத்தை விட உயிர் தான் முக்கியம் என ஆம்புலன்சுக்கான வழி விடும் வகையில் தனது காரை நிறுத்திய சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதுதொடர்பான வீடியோ தற்போது வெளியான நிலையில் பல்வேறு தரப்பினர் பாராட்டு தெரிவித்து வருகின்றன.

இமாச்சல பிரதேசத்தில் மொத்தம் 68 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ளன. இங்கு பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. முதலமைச்சராக ஜெய்ராம் தாகூர் உள்ளார்.

இந்நிலையில் தான் இமாச்சல பிரதேச மாநிலத்துக்கு சட்டசபை தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரே கட்டமாக வரும் 12ம் தேதி சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதில் பதிவாகும் ஓட்டுக்கள் டிசம்பர் 8 ம் தேதி எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளன.

வெளிப்படை தன்மையே இல்லை..தெளிவற்ற பிரதமர் மோடி அமைச்சரவை.. மீண்டும் சீண்டிய சு.சாமி.. ஏன் தெரியுமா?

English summary

When Prime Minister Narendra Modi went to the Himachal Pradesh election campaign, the incident of stopping his car to make way for an ambulance, saying that life is more important than campaigning, has caused a stir. Now that the related video has been released, various parties are praising it.