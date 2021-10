பஞ்சாப் சட்டசபை தேர்தல்: சீக்கியர்களை கவர பா.ஜ.க கையில் எடுக்கும் அதிரடி வியூகங்கள்.. எடுபடுமா?

India

oi-Rayar A

சன்டிகர்: உத்தரபிரதேசம், பஞ்சாப் உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களில் அடுத்த ஆண்டு சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதில் காங்கிரஸ் ஆட்சி நடந்து வரும் பஞ்சாப் மாநிலத்தை கைப்பற்ற பா.ஜ.க மிக தீவிரமாக இருக்கிறது.

கடந்த தேர்தலில் ஷிரோமணி அகாலிதளம் கட்சியுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்தித்த பாஜக இந்த முறை தேர்தலை தனியாக சந்திக்க இருக்கிறது.

English summary

BJP is taking action to impress Sikhs in the Punjab assembly elections. The BJP is there to face the election alone this time. BJP decides to open Kardarpur-Sahib route soon to calm Sikhs