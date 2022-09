கள்ளக்காதல்.. 2வது திருமணம் தான் முக்கியம்.. 10 குழந்தைகளை தவிக்கவிட்டு எஸ்கேப்பான ராஜஸ்தான் ஜோடி!

India

ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தானில் 5 குழந்தைகளின் தாய்க்கும், 5 குழந்தைகளின் தந்தைக்கும் இடையே கள்ளக்காதல் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து இருவரும் தங்களின் குழந்தைகளை கைவிட்டுவிட்டு ஒருவரையொருவர் 2வது திருமணம் செய்து கொண்டனர்.

காதலித்து திருமணம் செய்வது என்பது தவறு இல்லை. ஆனால் கள்ளக்காதலில் விழுந்து குழந்தைகள் கைவிட்டு திருமணம் செய்து கொள்வது என்பது மிகவும் கொடுமையானது.

இத்தகைய சம்பவம் ஒன்று தான் ராஜஸ்தானில் நடந்துள்ளது. இது தற்போது அங்கு பெரும் விவாதத்துக்கு உள்ளாகி உள்ளது. அதன் விபரம் வருமாறு:

In Rajasthan, a mother of 5 children and father of 5 children were cheated. Both of them then abandoned their children and married each other for the second time.