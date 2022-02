உக்ரைன் விவகாரம் : கிளர்ச்சியாளர்களுக்கு ஆதரவாக ரஷ்ய ராணுவம்? அதிபர் புடினுக்கு அனுமதி கொடுத்த செனட்

India

oi-Rajkumar R

மாஸ்கோ : உக்ரைனில் உள்ள இரண்டு ரஷ்ய ஆதரவு கிளர்ச்சிப் பிராந்தியங்களை சுதந்திர நாடுகளாக அறிவித்த நிலையில் அதிபர் விளாடிமிர் புடின் உக்ரைனில் உள்ள பிரிவினைவாதிகளுக்கு ஆதரவாக ரஷ்ய ராணுவத்தை பயன்படுத்த ரஷ்ய நாடாளுமன்றத்தின் மேலவை அனுமதியளித்துள்ளது.

ரஷ்யா மற்றும் உக்ரைன் இடையே மோதல்போக்கு தொடர்ந்து தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில் எல்லையில் போர் பதற்றம் கடந்த சில நாட்களாக நீடித்து வருகிறது.

எல்லைப் பகுதிகளில் படைகளை நிறுத்தி உள்ள ரஷ்யா எந்த நேரத்திலும் உக்ரைன் நாட்டின் மீது போர் தொடுக்கலாம் என அமெரிக்கா எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

English summary

The Russian parliament has approved the use of the Russian military in support of separatists in Ukraine by President Vladimir Putin, who has declared two pro-Russian rebel territories in Ukraine independent.