சரக்கு வேணாம்.. பசும்பால் குடிங்க! மதுபான கடை முன்பாக பசுக்களை கட்டி.. பாஜக உமா பாரதி நூதன போராட்டம்

இந்த ஆண்டு இறுதியில் மத்தியப் பிரதேச சட்டமன்றத்திற்கு தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் உமா பாரதி இப்போராட்டங்களை தீவிரப்படுத்தியுள்ளார்.

போபால்: மத்தியப் பிரதேசத்தின் முன்னாள் முதலமைச்சரும், பாஜக மூத்த தலைவருமான உமா பாரதி மாநிலத்தில் மது விற்பனை செய்வதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மதுபான கடைகளுக்கு முன்னால் பசு மாடுகளை கட்டி வைத்து அவற்றிற்கு வைக்கோல் கொடுத்து நூதன முறையில் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார்.

மத்தியப் பிரதேசத்தில் தற்போது பாஜக ஆட்சி செய்து வருகிறது. இந்நிலையில் மாநிலத்தில் மது விற்பனைக்கு சட்டப்பூர்வமான அனுமதி இருக்கிறது. ஆனால் பாஜக ஆட்சி செய்யும் மாநிலங்களில் மது விற்பனையை தடை செய்ய வேண்டும் என்று தொடர்ந்து குரல்கள் எழுந்து வருகின்றன. இந்நிலையில் மத்தியப் பிரதேசத்திலும் மது விலக்கு அமல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று பாஜக மூத்த தலைவரும், அம்மாநில முன்னாள் முதலமைச்சருமான உமா பாரதி வலியுறுத்தி வருகிறார்.

இது அம்மாநில பாஜகவுக்கு அடிக்கடி தலைவலியை ஏற்படுத்தி வருகிறது. கடந்த ஆண்டு மாநில அரசு நடத்திய மதுவுக்கு எதிரான பிரசாரத்தில் உமா பாரதியை முதலமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சவுகான் பங்கேற்க வைத்தார். ஆனாலும் சமாதானம் ஆகாத உமா பாரதி தொடர்ந்து மதுக்கடைகளுக்கு எதிராக தன்னிச்சையான போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தார். சில நாட்களுக்கு முன்னர் ஓர்ச்சா பகுதியில் அமைந்துள்ள அரசு அனுமதியுடன் இயங்கும் மதுபான கடை குறித்து மக்கள் தொடர் புகார்களை எழுப்பினர்.

Former Chief Minister of Madhya Pradesh and senior BJP leader Uma Bharti protested against the sale of liquor in the state by tying former cows to liquor shops and feeding them with straw.