“பாடகர் கேகே முகம், தலையில் காயம்.. இயற்கைக்கு மாறான மரணம் என வழக்குப்பதிவு” - திரையுலகினர் ஷாக்!

கொல்கத்தா : பிரபல பாடகர் கேகே கொல்கத்தாவில் ஒரு இசை நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற நிலையில் நேற்று இரவு காலமானார். பாடகர் கேகேவின் குடும்பத்தினர் சற்று முன்பு கொல்கத்தா வந்துள்ளனர்.

பாடகர் கேகே மரணம் தொடர்பாக இயற்கைக்கு மாறான மரணம் என வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. கேகேவின் முகம் மற்றும் தலையில் காயங்கள் இருந்ததாகவும் ஆங்கில ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன.

கேகேவின் உடல், அவரது குடும்பத்தினரின் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு பிரேதப் பரிசோதனை நடத்தப்படும் எனத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. பாடகர் கேகேவின் திடீர் மறைவு திரையுலகினர், ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

