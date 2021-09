திடீரென நிறம் மாறும் இந்திய புலிகள்.. கருப்பு நிறத்தில் பார்க்கவே வினோதமாக-விஞ்ஞானிகள் உடைத்த மர்மம்

India

oi-Shyamsundar I

புவனேஷ்வர்: ஒடிசாவில் இருக்கும் சிமிலிபால் புலி வகைகள் 2017, 2018 மற்றும் 2019 ஆகிய காலகட்டங்களில் கருப்பு நிறத்தில் மாறியது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான காரணம் தெரியாமல் இருந்த நிலையில் விஞ்ஞானிகள் இதன் பின் இருக்கும் மர்மத்தை உடைத்து உள்ளனர்.

புலிகள் எண்ணிக்கை இந்தியாவில் வேகமாக குறைந்து வந்த நிலையில் முறையான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் காரணமாக தற்போது புலிகள் எண்ணிக்கை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உயரத்தொடங்கி உள்ளது. 2018ல் எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பின்படி இந்தியாவில் 2967 புலிகள் உள்ளன. இந்தியாவில் பல்வேறு வகையான புலி இனங்கள் இருக்கின்றன.

இந்த நிலையில்தான் இந்திய புலி வகைகளில் ஒன்றான ஒடிசாவில் இருக்கும் சிமிலிபால் புலி வகைகளில் உடலில் நிறம் மாற தொடங்கி உள்ளது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த புலிகள் சாதராண இளம் சிவப்பு அல்லது ஆரஞ்சு நிறத்தில் இருந்து கருப்பு நிறமாக மாற தொடங்கி உள்ளது.

English summary

Some tigers in Odisha changed to Black color in 2017 to 2019: Genetic change is the reason behind it.