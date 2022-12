ராகுலுடன் கைகோர்த்த டிஎம் கிருஷ்ணா.. சூடுபிடிக்கும் பாரத் ஜடோ யாத்திரை! காங்கிரசின் மாஸ் 'மூவ்'

India

oi-Halley Karthik

போபால்: மத்தியப் பிரதேசத்தின் அகர் மால்வா மாவட்டத்தில் 87வது நாளாக ராகுல் காந்தி 'பாரத் ஜடோ யாத்திரை' மேற்கொண்டிருந்த நிலையில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த பிரபல கர்னாடக இசைக் கலைஞர் டி.எம்.கிருஷ்ணா இந்த பேரணியில் பங்கேற்றிருந்தார்.

எதிர் வரும் 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு கட்சியை பலப்படுத்த ராகுல் காந்தி தேச ஒற்றுமை நடைப்பயணத்தை(பாரத் ஜடோ யாத்திரை) கடந்த செப்டம்பர் 7ம் தேதி கன்னியாகுமரியிலிருந்து தொடங்கினார்.

இப்பயணம் கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரா, தெலங்கானா என பல்வேறு மாநிலங்களை கடந்து டிசம்பர் 3ம் தேதி மத்தியப்பிரதேசத்தில் நுழைந்தது.

English summary

While Rahul Gandhi was on the 87th day of 'Bharat Jado Yatra' in Madhya Pradesh's Agar Malwa district, famous Carnatic musician DM Krishna from Tamil Nadu participated in this rally.