நெஞ்சு வலிக்குது! பாதி வழியில் எஸ்கேப்பான பலாத்கார குற்றவாளி! “அங்கேயே” குறிபார்த்து சுட்ட போலீசார்!

India

oi-Rajkumar R

கவுகாத்தி : நெஞ்சுவலி என்று கூறியதால் சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரத்திற்குள்ளாக்கிய குற்றவாளியை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் போது போலீசாரை தள்ளிவிட்டு ஓட முயன்றதால், அவரை போலீசார் துப்பாக்கியால் சுட்ட நிலையில் மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

கடந்த சில மாதங்களாக அஸ்ஸாம், பீகார், மேற்கு வங்கம், உத்திர பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் பெண்கள் குறிப்பாக 18 வயதுக்குட்பட்ட சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்படும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகிறது.

இந்த மாநிலங்களுக்கு அடுத்தபடியாக ராஜாஸ்தான், மேற்கு வங்காளம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் மைனர் சிறுமிகளுக்கு வன்கொடுமைகள் நாளுக்கு நாள் அரங்கேறி வருகின்றனர்.

English summary

The culprit who raped a girl in Assam is being treated at a hospital after he was shot by police as he tried to run away from police while being taken to hospital.