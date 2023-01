திடீர்னு நடந்தது இல்ல! கதறும் ஜோஷிமத் மக்கள்! ஏற்கெனவே 3 முறை.. முதல்வருக்கு கடிதம் எழுதியது அம்பலம்

India

டேராடூன்: உத்தராகண்ட் மாநிலத்தின் ஜோஷிமத் நகரத்தில் ஏற்பட்ட திடீர் நிலச்சரிவு காரணமாக சுமார் 5,000 பேர் வீடுகளை விட்டு வெளியேறி முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். தற்போது மேலும் சில வீடுகளில் விரிசல்கள் விழுந்து வருகிறது. இந்நிலையில், இந்த பிரச்னை குறித்து ஏற்கெனவே முதலமைச்சர் புஷ்கர் சிங் தாமிக்கு மூன்று முறை உள்ளூர் மக்கள் கடிதம் எழுதியுள்ளது தெரிய வந்துள்ளது.

உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தின் இமயமலை அடிவாரத்தில் இந்த ஜோஷிமத் நகரம் அமைந்திருக்கிறது. மலையடிவாரத்தில் அமைந்திருப்பதால் இங்கு வேளாண் தொழில் பெரிய அளவுக்கு நடப்பதில்லை. மாறாக இந்நகரின் வருவாய் சுற்றுலா பயணிகளிடமிருந்துதான் கிடைக்கிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டின் இறுதியில் இங்கு குவியத் தொடங்கும் சுற்றுலாப்பயணிகள் அடுத்த ஆண்டின் பிப்ரவரி மாதத்தில்தான் வெளியேறுவார்கள்.

இவ்வாறு இருக்கையில் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள நிலச்சரிவு இந்த பகுதி மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை முற்றிலுமாக முடக்கியுள்ளது. ஒருபுறம் வீடிழந்தவர்கள் அரசு முகாம்களில் தங்கியுள்ளனர். மறுபுறம் வீடு இருப்பவர்கள் சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை குறைவு காரணமாக வருவாய் இன்றி தவித்து வருகின்றனர். ஏற்கெனவே முன்பதிவு செய்திருந்த சுற்றுலாப் பயணிகளும் இந்த நிலச்சரிவு செய்தியை கேட்டு முன்பதிவை ரத்து செய்துள்ளனர்.

இமயமலையில் சோகம்- புதையும் ஜோஷிமத் புனித நகரம்: பிரதமர் அலுவலகம் இன்று அவசர ஆலோசனை!

