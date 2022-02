அகிலேஷ் யாதவ் பலவீனமாகக் கூடாது.. - உத்தரப்பிரதேசத்தில் 'பெரிய ப்ளான்' போடும் மம்தா பானர்ஜி!

India

கொல்கத்தா: சமாஜ்வாதி கட்சி எந்த இடத்திலும் பலவீனமாகிவிடக்கூடாது என்றே திரிணாமுல் காங்கிரஸ் உத்தரப்பிரதேசத்தில் போட்டியிடவில்லை என்று மம்தா பானர்ஜி தெரிவித்துள்ளார்.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் இரண்டாம்கட்ட தேர்தல் நடைபெற்று வரும் நிலையில், சமாஜ்வாதி கட்சி முதற்கட்டத் தேர்தலில் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும் என்று மம்தா தெரிவித்துள்ளார்.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள 403 தொகுதிகளுக்கும் 7 கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெற்று வருகிறது. வரும் மார்ச் 10ம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடக்கிறது.

The TMC did not field any candidate in Uttar Pradesh as I did not want Akhilesh Yadav to get weak in any seat. In the first phase, I am hoping Akhilesh's party will win 37 of 57 seats,says WB CM Mamata Banerjee.