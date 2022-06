நான் பார்வதியின் அவதாரம்! சிவனை மணமுடிக்க வந்துள்ளேன்! இந்தோ-திபெத் எல்லையில் பெண்ணின் அக்கப்போர்

India

oi-Nantha Kumar R

டேராடூன்: ‛‛நான் பார்வதியின் அவதாரம். சிவபெருமானை திருமணம் செய்ய வந்துள்ளேன்'' எனக்கூறி உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் இந்தோ-திபெத் எல்லையில் இருந்து திரும் மறுத்த பெண்ணால் எல்லை பாதுகாப்பு படையினர், போலீசார் சிரமத்துக்கு உள்ளாகினர்.

உத்தரபிரதேச மாநிலம் அலிகஞ்ச் பகுதியை சேர்ந்தவர் ஹர்மீந்தர் கவுர் (வயது 27). இவர் தனது தாயுடன் இமயமலைக்கு சுற்றுலா செல்ல முடிவு செய்தார்.

அதன்படி மே 10ல் உத்தகாண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள இந்தியா-சீனா எல்லை பகுதிக்கு சுற்றுலா சென்றார். கைலாஷ்-மானசரோவர் செல்லும் பாதைக்கு சென்றவர்கள் ஓம் பர்வத மலையை பார்வையிட விரும்பினர்.

English summary

A woman from Lucknow who has been staying illegally in a restricted area of Nabhidhang close to the Indo-China border has refused to leave it, claiming she is an incarnation of Goddess Parvati and will wed Lord Shiva who lives on Mount Kailash.